هبوط جماعي للأسواق العربية وتاسي الأقل حدة

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بدأت البورصات العربية تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعي، لتقتفي أثر البورصات العالمية.

ورغم المحفزات الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها أمس، فإن الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة زاد مخاوف المستثمرين بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.

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وكان تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” أقل حدة، إذ انخفض بعد مرور ساعة واحدة من التداولات بنسبة بلغت 1% ليصل إلى 7481.54 نقطة، بحسب “العربية”.

وبعد ساعتين من التداولات، هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.65% ليصل إلى 2494.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.92% ليصل إلى 4665.67 نقطة.

وتراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.81% ليصل إلى 6463.32 نقطة، وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.58% إلى 9204.58 نقطة، ومؤشر سوق البحرين بنسبة 1.17% إلى 1618.75 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، بعد أقل من نصف ساعة من التداولات بنسبة 0.04% ليصل إلى 12415.15 نقطة.

