المملكة الأولى عربياً والـ47 عالمياً في القدرة على مواجهة الأوبئة والحد من انتشارها

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أظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS)، أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى عربياً والـ47 عالمياً من بين 195 دولة، في قدرتها وجاهزيتها لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً، ومن بعدها الكويت والمغرب ولبنان، فيما حصلت أمريكا على المركز الأول عالمياً، ومن خلفها المملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وكندا.
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