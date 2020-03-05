7 إصابات بحادث في منطقة الباحة

أسفر حادث صادم بمنطقة الباحة عن حادث تصادم، بينما تدخلت فرق الهلال الأحمر لنقلهم لتلقي العلاج. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن بلاغًا ورد لغرفة عمليات الهلال الاحمر عن حادث تصادم مساء الأربعاء. وأضاف الزهراني، تم الدفع بأربع فرق إسعافية للموقع بمحافظة بلجرشي، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابتين خطيرتين تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر، وثلاث أشخاص إصابات متوسطة، تم نقلها لمستشفى الأمير مشاري، فيما نقلت إصابتان عن طريق الأهالي، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية وصلت موقع الحادث خلال 8 دقائق من ورود البلاغ. اقرأ أيضًا: وفاة عامل وإصابة 3 في حادث اصطدام مركبة برصيف في الباحة

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