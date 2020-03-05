للوقاية من كورونا.. القنصلية السعودية تطالب مواطنيها في مقاطعات كاليفورنيا كافة بالتقيد بتعليمات السلامة

طالبت القنصلية السعودية في ولاية لوس أنجلوس، جميع المواطنين المتواجدين في مقاطعات ولاية كاليفورنيا كافة، بضرورة التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية؛ للوقاية من فيروس كورونا .

جاء ذلك بعدما أعلنت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الأربعاء، حالة طوارئ محلية بعد تسجيل ستّ إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وقالت السلطات الصحية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا: «إنَّ الحالات الستّ الجديدة غير مرتبطة بالحالة الأولى، التي أعلنها في يناير الماضي، مشيرة إلى أن كل الحالات الجديدة تعرضت للعدوى بالتواصل المباشر، وليس من خلال تفشي المرض».

وقالت المسؤولة المحلية في المقاطعة كاثرين بارجر: «إنَّ إعلان حالة الطوارئ ليس ردّ فعل مبنيٍّ على الهلع، وإنَّما لتوظف كل أداة تملكها الولاية لمكافحة العدوى».

ويعني إعلان حالة الطوارئ الصحية زيادة في الاستعدادات والجهود لمكافحة الفيروس، وتسمح للمدينة بطلب مساعدة الولاية والمدن الأخرى في حالة استنزاف موارد المدينة.

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