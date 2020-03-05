«صحة الباحة» عن نقل حالة كورونا جديدة من مستشفى المندق العام: غير صحيح

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، عدم صحة ما تمَّ تداوله بشأن نقل حالة كورونا جديدة من مستشفى المندق العام.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «صحة الباحة»: إنَّ ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح، ولا يوجد حالات لمرض كورونا الجديد تمَّ اكتشافها في المنطقة.

وأضافت: نطمئن الجميع بأنَّ الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وطالبت «صحة الباحة» الجميع بالتواصل مع مركز تواصل الصحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخصّ الفيروس.

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