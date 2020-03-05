السعودية اليوم / 20 طالباً وطالبة يخضعون لبرنامج تأهيلي لخوض مسابقة "إيسيف 2020" الدولية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

يخضع 20 طالباً وطالبة لبرنامج تأهيلي وورش عمل تدريبية تنفذها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " بالتعاون مع وزارة التعليم لتأهيلهم لخوض أهم مسابقة علمية وعالمية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF، في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل، والمنافسة على جوائزه من بين 2000 طالب وطالبة يمثلون 90 دولة.

ويعمل الطلاب والطالبات حالياً على تطوير مشاريعهم وأبحاثهم العلمية، وفق ملاحظات لجنة التحكيم واللجنة العلمية خلال الورشة التدريبية ،التي أقيمت أمس لهم في معرض مشكاة التفاعلي،لتأهيلهم وتدريبهم على مهارات العرض والإلقاء والتقديم، على أيدي أكاديميين متخصصين، بجانب عقد مقابلات فردية مع أعضاء اللجنة العلمية، ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم الدعم العلمي، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة، للمنافسة على جوائز معرض ريجينيرن " Regeneron ISEF " للعلوم والهندسة الدولي "آيسيف 2020 "،وتمثيل المملكة بشكل مشرف.

وتأهل الطلاب والطالبات المشاركون في معرض" آيسيف 2020 "بعد فوزهم في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020" ،الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " ووزارة التعليم.

وتم ترشيح 14 طالبة و 6 طلاب لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة، يمثلون إدارات التعليم في كل من: الشرقية والرياض ومكة المكرمة وجدة وحائل، إضافة إلى تمثيل عدد من منسوبي وزارة التعليم و "موهبة" وعدد من المحكمين وأعضــاء اللجنة العلمية، وأولياء أمور الطالبات.

ويسعى الطلاب والطالبات إلى تكرار الإنجازات الوطنية، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققوها خلال مشاركاتهم في هذه المسابقة العريقة، حيث بلغت إنجازات المملكة في هذه المسابقة منذ بدأت المشاركة، فيها من العام 2009 إلى 2019 48 جائزة كبرى و27 جائزة خاصة.

كما قدمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " خلال مشاركتها بهذه المسابقة 79 جائزة خاصة ، مُنحت لمشاريع في ‏مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

// انتهى //

10:23ت م

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