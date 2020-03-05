السعودية اليوم / تعليم الطائف يختتم مبادرة "مبين"



الطائف 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف أمس, برنامجها التدريبي "مبين ".

واستهدف البرنامج منسوبي الشرطة لتعزيز الانتماء إلى اللغة العربية وربط صورة النطق بها مع هوية رجل الأمن وتنمية قدرات منسوبي الشرطة حيال الاستخدام الأمثل للغة العربية الفصحى في مهام العمل اليوم والتي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القران".

يذكر أن مبادرة "مبين" تتبناها شرطة الطائف وينفذها التعليم لمنسوبي الشرطة واستمرت لمدة 4 أسابيع درب فيها أكثر من 700 رجل أمن من منسوبي الشرطة وستنفذ المبادرة اعتباراً من الأسابيع المقبلة لمراكز الشرط الخارجية بتعاون وتكامل بين إدارة النشاط الطلابي وإدارة الاشراف التربوي ومراكز الشرط الخارجية.

// انتهى //

10:21ت م

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