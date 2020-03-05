السعودية اليوم / "نظام الجرائم المعلوماتية" دورة تدريبية لمنسوبي الجهات الأمنية بنجران



نجران 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "نظام الجرائم المعلوماتية"، لمنسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة، وذلك بمبنى مديرية الشرطة بنجران.

وهدفت الدورة التدريبية إلى تطوير قدرات المتدربين على القضايا التقنية, والقانونية, والاجتماعية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية في بيئة العمل من خلال التعريف بالكمبيوتر وأساسيات الإنترنت، والتكوين القانوني للجريمة الإلكترونية وتعريفها، إضافة إلى التعريف بالتقنيات المستخدمة من قبل المتسللين، والرسائل غير المرغوب فيها، والتصيد الاحتيالي، وكيفية رصد وحماية البرمجيات لتجنب الفيروسات الخبيثة.

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10:00ت م

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