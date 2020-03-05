السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل إحداثات عشوائية بمنطقة عُرضة السياحية



الطائف 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية، إحداثات عشوائية أُقيمت على حرم السد بمنطقة عُرضة السياحية، وذلك ضمن جهود مكافحة التعديات على مستوى المحافظة.

وتمكنت الأمانة من استعادة الأراضي وإزالة التعديات بمشاركة لجنة التعديات، والهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني، وبدعم من قوة أمنية، حيث تم التحقق من ملكية الأرض وعدم وجود مستمسكات شرعية لدى شاغلي الأراضي.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها، أنها رصدت تعديات والتعامل الفوري معها بالإزالة وطمس معالم التعديات، في حين تكثّف الفرق الرقابية أعمالها في مراقبة الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية، وذلك لضمان سلامتها من التعديات المعيقة للفعل التطويري.

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09:57ت م

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