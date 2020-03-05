السعودية اليوم / جامعة نجران تواصل توعية منسوبيها للوقاية من "فيروس كورونا"



نجران 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

تواصل جامعة نجران تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من "فيروس كورونا"، مستهدفةً منسوبيها من طلاب وطالبات وموظفين، في مختلف الكليات بالجامعة.

واشتملت البرامج التوعوية على تنظيم ندوتين صحيتين للتوعية بفيروس كورونا "كوفيد 19"، أمس بكلية طب الأسنان، وعمادة السنة التحضيرية بالجامعة للتعريف بالمرض وطرق انتشاره, وما هي أعراضه والفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، كما تناولت كيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى, وأهمية إتباع الطرق الصحيحة لغسل الأيدي للقضاء على البكتيريا التي تنقلها اليدان, والمسؤولية المجتمعية لتعزيز ثقافة المحافظة على غسل الأيدي, وارتداء الكمامات الصحية لتجنب العدوى.

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09:47ت م

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