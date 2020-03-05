السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مدير الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية بالسويد



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، المدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية بمملكة السويد السفير كارل سكاو، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بينهما في مجال الشؤون الإنسانية والإغاثية والموضوعات المدرجة في المنتدى.

ونوه السفير سكاو بالأداء المهني الرفيع لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعكس صورة مشرقة للمملكة العربية

//انتهى//

09:44ت م

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الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، المدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية بمملكة السويد السفير كارل سكاو، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بينهما في مجال الشؤون الإنسانية والإغاثية والموضوعات المدرجة في المنتدى.ونوه السفير سكاو بالأداء المهني الرفيع لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعكس صورة مشرقة للمملكة العربية السعودية في أنحاء العالم.//انتهى//09:44ت م0027

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