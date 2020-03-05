السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان يلتقي الأمين العام للمركز النرويجي لشؤون اللاجئين



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، الأمين العام للمركز النرويجي لشؤون اللاجئين يان إيغلاند، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز لـ 47 دولة في العالم خاصة في اليمن.

وأوضح معاليه أن المملكة ممثلة بالمركز وقفت مع اللاجئين بأنحاء العالم عبر تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، كما استقبلت المملكة على أراضيها 561.911 زائرًا يمنيًا "لاجئون " و262.573 زائرًا سوريًا "لاجئون " وأكثر من 249 ألف من الروهينجا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والموضوعات المدرجة في المنتدى.

ونوه جان إيغلاند من جانبه بالعمل الإنساني المميز الذي يؤديه المركز بكل حياد في الدول المحتاجة وأهمية دخول المساعدات الإنسانية لليمن.

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09:42ت م

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