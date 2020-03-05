اخبار السعوديه

لبنان يسجل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من مصر

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم لبنان يسجل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-05

لبنان يسجل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من مصر

تم اتخاذ جميع تدابير الوقاية المفروضة وعزله

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجل لبنان حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن عائد مؤخرًا من مصر، حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بيانًا صدر عن إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي بمدينة جبيل، وأن المستشفى استقبل أحد المرضى الوافد حديثاً من مصر.

Advertisements

وأوضحت إدارة المستشفى أنه تبين بعد إجراء الفحوص اللازمة أن متابعات الخليج 365 يحمل فيروس كورونا، مما استدعى مباشرة الإجراءات الضرورية ليتم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت.

وأضاف المستشفى أنه فور استقبال المريض تم إبلاغ وزارة الصحة اللبنانية “التي طمأنت إلى عدم ضرورة إجراء فحوص وخصوصاً لأن البلد الوافد منه غير موبوء”.

وأشار مستشفى سيدة المعونات في جبيل أنه إثر الاشتباه بإصابته بفيروس “الكورونا”، اتخذت جميع تدابير الوقاية المفروضة وتم عزله في غرفة مجهزة إلى حين صدور نتائج الفحوص.

تابعنا على 9c3cd90d96.jpg تواصل معنا على5418a27d98.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا