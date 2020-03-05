، شاهد.. بلاغ مواطن ينتهي بضبط عابث بلوحة تَوَشحت باسم شهيد واجب بالطائف ،

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سجل أحد المواطنين موقفًا شجاعًا وحِسًّا وطنيًّا ينم عن حرصه على الحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد أن رصد شابًا يعبث بإحدى لوحات مسميات الشوارع داخل الطائف، والتي تحمل اسم أحد شهداء الواجب، بعد أن قام بطمسها بواسطة "بخاخ بوية"؛ فيما بادر على الفور بإبلاغ الأمن للتعامل معه وفق النظام.
وبدورها، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، الواقعة، وتم ضبط العابث وتقديمه للشرطة لحين إحالته للنيابة العامة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوثّق الحالة، تصويرًا من قِبَل المُبلِغ الذي أكد أنه من صميم حسه الوطني وإيقاف مثل هذا العبث لم يقف متفرجًا؛ بل بادر بالإبلاغ عن العابث الذي طمس تلك اللوحة التي توشحت باسم أحد شهداء الواجب، بعد أن حاول منعه ولكنه لم يستجب.
وأشار إلى أنه عاد في اليوم التالي لإعادة اللوحة لوضعها الطبيعي وإزالة العبث الذي طالها، في رسالة واضحة منه للحرص على ممتلكات الدولة ومقدراتها وعدم العبث بها.
الطائف الجهات الأمنية
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 09:54 AM
موقف شجاع وتوثيق للحالة.. والمتهم ينتظر إحالته للنيابة العامة لتطبيق الإجراءاتشاهد.. بلاغ مواطن ينتهي بضبط عابث بلوحة تَوَشحت باسم شهيد واجب بالطائف
سجل أحد المواطنين موقفًا شجاعًا وحِسًّا وطنيًّا ينم عن حرصه على الحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد أن رصد شابًا يعبث بإحدى لوحات مسميات الشوارع داخل الطائف، والتي تحمل اسم أحد شهداء الواجب، بعد أن قام بطمسها بواسطة "بخاخ بوية"؛ فيما بادر على الفور بإبلاغ الأمن للتعامل معه وفق النظام.
وبدورها، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، الواقعة، وتم ضبط العابث وتقديمه للشرطة لحين إحالته للنيابة العامة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوثّق الحالة، تصويرًا من قِبَل المُبلِغ الذي أكد أنه من صميم حسه الوطني وإيقاف مثل هذا العبث لم يقف متفرجًا؛ بل بادر بالإبلاغ عن العابث الذي طمس تلك اللوحة التي توشحت باسم أحد شهداء الواجب، بعد أن حاول منعه ولكنه لم يستجب.
وأشار إلى أنه عاد في اليوم التالي لإعادة اللوحة لوضعها الطبيعي وإزالة العبث الذي طالها، في رسالة واضحة منه للحرص على ممتلكات الدولة ومقدراتها وعدم العبث بها.
، شاهد.. بلاغ مواطن ينتهي بضبط عابث بلوحة تَوَشحت باسم شهيد واجب بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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