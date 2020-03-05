أجواء مستقرة اليوم ومنخفض جوي مع غبار غدًا

2020-03-05

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، توقعاته لحالة الطقس اليوم وليوم غد الجمعة.

وتوقع المسند في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن تستمر اليوم الأجواء المستقرة في معظم المناطق، أما يوم غد الجمعة فمتوقع أن تتشكل السحب العابرة والتي قد يكون بعضها ممطراً على المناطق الشمالية من المملكة.

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كما توقع المسند أن تستمر درجة الحرارة في الارتفاع، ويوم السبت تبدأ بالهبوط النسبي لبضعة أيام، وفي الرياض من مساء السبت، كما من المتوقع أن تكون يوم غد الرياح غربية نشطة ومثيرة للغبار في المناطق الشمالية وشمالي المدينة المنورة والوسطى، وذلك بسبب مرور منخفض جوي سطحي متوسطي شمال السعودية.

في سياق آخر، قال المسند ووفقاً للإحصاءات التاريخية فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر مايو.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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