، إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تسجيل 53 إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل إصابات بالفيروس في سلوفينيا والمجر.. والوفاة الثانية بأستراليا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ مساء الأربعاء بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا؛ وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلس التابعة للولاية حالة طوارئ محلية.

وجاء القرار بعد أن أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم صباح الأربعاء، عن وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قُرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجل خارج ولاية واشنطن التي أعلن عن وفاة عشرة أشخاص فيها.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان صحفي: "إن كاليفورنيا تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل تقفّي أثر الأشخاص المحتمل أنهم أصيبوا؛ بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاد الشخص المعنيّ من سفر إلى خارج البلاد قادمًا من إيطاليا، وهو الآن في مستشفى في العاصمة ليوبليانا، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السلوفينية.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان اليوم: إنه تم تسجيل أول حالتي إصابة في البلاد بفيروس كورونا.

وأوضح أوروبان أن الشخصيْن المصابيْن بالفيروس، طالبان إيرانيان يدرسان في المجر، تم إخضاعهما للعلاجات الطبية المستعجلة رغم أنه لم تظهر عليهما أعراض خاصة.

فيما أكدت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وقوع أول وفاة بفيروس كورونا في الولاية، بعدما تَبَيّن أن امرأة مُسِنّة في دار رعاية مسنين شمال مدينة سيدني، تبلغ من العمر 95 عامًا؛ كانت مصابة بالفيروس.

وبهذا تكون هذه الوفاة الثانية في أستراليا جراء الفيروس بعد وفاة رجل في مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا (78 عامًا) نتيجة إصابته بالفيروس يوم الأحد الماضي.

وأوضحت السلطات إصابة ست حالات جديدة بالفيروس أمس؛ وبذلك وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الولاية إلى 22 حالة وعلى مستوى أستراليا إلى 52 حالة.كاليفورنيا فيروس كورونا الجديد