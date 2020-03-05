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اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف إصابة، وهو الأكبر خارج الصين؛ حيث سجّلت السلطات 145 إصابة جديدة.
وقالت السلطات الصحية في البلاد: إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.766، مع 35 حالة وفاة.
وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرًا شاملًا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية؛ وفقًا لوزارة الخارجية في سيئول.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:44 AM
36 دولة تفرض حظرًا شاملًا على دخول الأشخاص الآتين منهاكوريا الجنوبية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 6 آلاف
اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف إصابة، وهو الأكبر خارج الصين؛ حيث سجّلت السلطات 145 إصابة جديدة.
وقالت السلطات الصحية في البلاد: إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.766، مع 35 حالة وفاة.
وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرًا شاملًا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية؛ وفقًا لوزارة الخارجية في سيئول.
، كوريا الجنوبية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 6 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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