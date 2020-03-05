، المسند: اليوم استقرار عام وغدًا سحب ممطرة على الشمالية ،

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار عام تسود معظم مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم تستمر الأجواء المستقرة في معظم المناطق، ويوم غد #الجمعة متوقع أن تتشكل السحب العابرة والتي قد يكون بعضها ممطرًا على المناطق الشمالية من #السعودية.
وأضاف: درجة الحرارة تستمر في الارتفاع، ويوم السبت تبدأ بالهبوط النسبي لبضعة أيام، وفي #الرياض من مساء السبت.
وتابع: متوقع يوم غد #الجمعة أن تكون الرياح غربية نشطة ومثيرة للغبار في المناطق الشمالية وشمالي #المدينة والوسطى؛ وذلك بسبب مرور منخفض جوي سطحي متوسطي شمال #السعودية.
حالة الطقس الأرصاد
المسند: اليوم استقرار عام وغدًا سحب ممطرة على الشماليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-05
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار عام تسود معظم مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم تستمر الأجواء المستقرة في معظم المناطق، ويوم غد #الجمعة متوقع أن تتشكل السحب العابرة والتي قد يكون بعضها ممطرًا على المناطق الشمالية من #السعودية.
وأضاف: درجة الحرارة تستمر في الارتفاع، ويوم السبت تبدأ بالهبوط النسبي لبضعة أيام، وفي #الرياض من مساء السبت.
وتابع: متوقع يوم غد #الجمعة أن تكون الرياح غربية نشطة ومثيرة للغبار في المناطق الشمالية وشمالي #المدينة والوسطى؛ وذلك بسبب مرور منخفض جوي سطحي متوسطي شمال #السعودية.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:21 AM
قال: درجة الحرارة تستمر في الارتفاع ويوم السبت تبدأ بالهبوط
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار عام تسود معظم مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم تستمر الأجواء المستقرة في معظم المناطق، ويوم غد #الجمعة متوقع أن تتشكل السحب العابرة والتي قد يكون بعضها ممطرًا على المناطق الشمالية من #السعودية.
وأضاف: درجة الحرارة تستمر في الارتفاع، ويوم السبت تبدأ بالهبوط النسبي لبضعة أيام، وفي #الرياض من مساء السبت.
وتابع: متوقع يوم غد #الجمعة أن تكون الرياح غربية نشطة ومثيرة للغبار في المناطق الشمالية وشمالي #المدينة والوسطى؛ وذلك بسبب مرور منخفض جوي سطحي متوسطي شمال #السعودية.
، المسند: اليوم استقرار عام وغدًا سحب ممطرة على الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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