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عدن - ياسمين التهامي - يجهل كثير من الناس، اضرار شرب القهوة في الصباح على الريق، نظرا لما يشاع عن فوائدها، لذا نورد فيما يلي معلومات طبية عن تلك الأضرار.



وتُعدُّ القهوة من المشرُوبات التّي استُخدمت قديماً، ومنذ وقتٍ طويل، وكان لها دورٌ في التسبّب في العديد من الأمراض؛ مثل: توقّف النمو، وأمراض القلب، وغيرها الكثير.

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سم قاتل: أضرار جسيمة يجهلها الكثيرون عن “شرب القهوة“ في الصباح.. قد تدمر صحتك



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ومن الجدير بالذكر أنَّه يُفضل شرب القهوة المُفلترة؛ وذلك لتجنُّب آثارها الجانبيّة الضارّة، وتعتمد نكهة القهوة على عدّة عوامل منها؛ نوع القهوة التي يتم اختيارُها، ونسبة القهوة إلى الماء، وغيرها، كما أنَّ حُصة الفرد منها يومياً تكوّن ما يُقارب كوبين فقط.

أضرار شرب القهوة على الريق

يُعدُّ شُرب القهوة على الريق ضاراً؛ لأنها قد تزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك، مما قد يؤدي إلى التقليل من مستواه الطبيعي، وبالتالي قد يُسبب الإصابة بالانتفاخ، ولذلك من المهم تناول الطعام قبل شرب القهوة.

وأجريت دراسة تُبيّن دور الكافيين في زيادة أعراض القَلق عند الأشخاص الطبيعيين؛ وخاصةً الذين عانوا من اضطرابات القلق سابقاً، كما يزيد من أعراض الاكتئاب؛ وذلك لدور الكافيين في التحكّم بتغييُرات المزاج، كما يجب على النساء اللواتي يُخططنَ للحمل الحذر من شرب القهوة؛ لأنَّ بعضُ الباحثين أظهروا أنَّه يُمكن للقهوة أن تُقلل من فُرص حدوث الحمل، ومن الجدير بالذكر أنَّ القهوة قد تحتوي على بعض السّموم الفطريّة.

ومن المضار الأخرى للقهوة ما يأتي:

تؤثر سلباً في صحة القلب، والأوعية الدمويّة؛ وخاصةً عند الشّباب الذين يُعانون من ارتفاع بشكلٍ خفيف في قراءات ضغط الدّم.

تتسبب في عدم الحصول على نومٍ كافٍ؛ وذلك لأنَّ القهوة تحتوي على الكافيين الذي يؤدي لإبقاء الشّخص مُستيقظاً.

تؤدي إلى الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضميّ عن طريق تحفيز حركة الأمعاء، والانقباضات في الجهاز الهضميّ، مما قد يُسبب الإسهال عند بعض الأشخاص.

تزيد من الحاجة إلى التبوّل؛ حيثُ يُساعد الكافيين على تحفيز المثانة، وزيادة التبوّل بشكلٍ مُتكرر عند شُرب القهوة، أو الشّاي أكثر من الطّبيعي. تتسبب في التهابات المفاصل الروماتيدي؛ ‏وذلك لأنَّ شرب القهوة مرتبطٌ بتطوير بروتين يُدعى بـ Anti–citrullinated antibody. تُسبب القهوة الإدمان عند الكثير من الأشخاص؛ وذلك لاحتوائها على مادة الكافيين.