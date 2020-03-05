شاهد.. لقطات من الحرم المكي بعد إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين

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أظهرت لقطات فيديو، أمس (الأربعاء)، الوضع الحالي لقاصدي الحرم المكي بعد إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأبان الفيديو عدداً قليلاً من المعتمرين الذين يؤدون مناسك العمرة، فيما بدا المسعى بين الصفا والمروة شبه خالٍ، وسط تواجد عدد من المصلين كالمعتاد.

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يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين باستثناء أهل مكة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية من انتشار وباء فيروس “كورونا”.



