شركة طيران تمنع مواطناً يحمل طفلته “ذات الإعاقة” من صعود الطائرة.. وتزعم: هذه قوانيننا

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منع موظف شركة طيران في مطار الملك عبدالعزيز بجدة يوم (الأحد) الماضي، مواطناً من الصعود على متن الطائرة وهو يحمل طفلته من ذوي الإعاقة، للحاق برحلة متجهة من جدة إلى الرياض، زاعماً أن القوانين تمنع ذلك.

وقال والد الطفلة محمد مظفر وفقاً لـ”عكاظ”، إنه أبلغ الموظف بأنه على موعد لعلاج ابنته في مدينة الملك فهد الطبية، وأن ابنته لا تحتاج خدمات خاصة؛ نظراً لأنه يحملها على كتفه أثناء الرحلة، مشيراً إلى أن الموظف أصرّ على إلغاء الرحلة.

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وأضاف مظفر أن ابنته “ميرنا” التي تبلغ من العمر 8 سنوات نحيلة جداً واعتاد على حملها والصعود بها للطائرة في كل الرحلات، مبيناً أن هذه هي المرة الأولى على تلك الخطوط.

وتابع أنه حاول التواصل مع خدمة العملاء في الشركة لحل المشكلة لكن لم يجد تجاوباً، وذلك بعد أن رفض الموظف أن يعيد له قيمة التذكرة بحجة أن التذاكر المباعة لا ترد قيمتها، لافتاً إلى أنه اضطر لحجز رحلة على خطوط أخرى بقيمة مرتفعة للحاق بموعد علاج ابنته.

ولفت إلى أن الموظف تجاهل الوضع الصحي لابنته التي تأثرت كثيراً بما حدث، داعياً الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.

