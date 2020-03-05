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خالد بن سلمان يلتقي سلطان عمان لبحث التطورات الإقليمية (صور)

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التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أمس (الأربعاء)، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان في العاصمة مسقط، في إطار زيارته الرسمية للسلطنة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير المكتب السلطاني الفريق الأول سلطان النعماني، مأدبة غداء على شرف الأمير خالد بن سلمان ‏‎والوفد الرسمي المرافق له.

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وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل سلطنة عمان في وقت سابق صباح أمس، حيث استقبله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان.

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