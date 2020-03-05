فيديو.. أمير عسير يوجه بنقل طفلة مريضة ووالدها معه على الطائرة.. ويؤكد: سأذهب معكما شخصياً لمكتب وزير الصحة

︎ :

.

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بنقل طفلة مريضة ووالدها معه على نفس الطائرة المتجهة إلى الرياض، لحل موضوع علاجها.

Advertisements

وأظهر مقطع فيديو أمير عسير موجهاً حديثه لوالد المريضة، بعدما سمع منه عن معاناتها: “هل تتصور أن الملك سلمان يقبل أن يكون خروج ابنتك من هذا المكان مثل دخولها إليه؟”.

وأضاف أنه مسافر للرياض وسيأخذ الطفلة ووالدها معه في الطائرة، وسيذهب معهما شخصياً لمكتب وزير الصحة لإنهاء موضوعها في أسرع وقت.



