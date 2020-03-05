

نيويورك 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

بعد مرور 25 عاما على عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في بكين، والذي شكل حجر زاوية في الدفع قدما باتجاه المساواة في الحقوق، بيّن تقرير جديد للأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة والفتاة ليس فقط أمرا شائعا ولكنه مقبول أيضا على نطاق واسع.

والتقرير المعنون "عصر جديد للفتيات" مشترك بين كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الخطة الدولية غير الحكومية.

وبحسب التقرير فقد تحققت مكاسب كبيرة في مجال تعليم الفتيات، إلا أنه لم يتحقق سوى القليل في مجال إيجاد بيئة أكثر مساواة وأقل عنفا من أجلهنّ.

و حذرت مديرة منظمة اليونيسيف هنرييتا فور من أن حكومات العالم تعهدت بالالتزام إزاء المرأة والفتاة، ولكنها لم تفِ سوى بجزء من وعودها. وقالت: "بينما حشد العالم الإرادة السياسية لإرسال العديد من الفتيات إلى المدرسة، فقد قصّر وبشكل مخجل في تزويدهنّ بالمهارات والدعم الذي يحتجنه من أجل تشكيل مصيرهن والعيش بأمان وكرامة".

كما أن التقرير أوضح أن نحو 970 ألف فتاة يافعة بين 10 و19 عاما لديهن نقص المناعة المكتسب أو الإيدز، أي أنهن يشكلن ثلاثا من بين كل أربع حالات جديدة تصيب اليافعين، مقارنة بنحو 740 ألف فتاة عام 1995.

وأضافت هنرييتا فور أن المساواة الحقيقية ستتحقق عندما تشعر الفتيات بأنهن في مأمن من العنف ولديهن حرية في ممارسة حقوقهن وقدرة على التمتع بفرص متساوية في الحياة.

// انتهى //

07:12ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقرير أممي : العنف ضد النساء والفتيات ما يزال مقبولا في العالم على نطاق واسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.