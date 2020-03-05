

نيويورك 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أكد برنامج الأغذية العالمي أنه بعد أن تسبب تصاعد القتال في شمال غرب سوريا بنزوح ما يناهز المليون شخص، ارتفاع أسعار الطعام في إدلب بنسبة 120%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأفاد المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم لنحو 4.5 ملايين شخص في سوريا، ويجري العمل في شمال غرب سوريا على تقديم الغذاء لمليون شخص، مؤكدا أن البرنامج يبذل قصارى جهده للوصول إلى جميع من يحتاج إلى المساعدة، بصرف النظر عن الموقف السياسي أو الموقع الجغرافي.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم حصصا غذائية جاهزة للأكل للنازحين الجدد، من بينها الحمص والدجاج المعلب والخضراوات، إلى جانب حصصا لمدة شهر تتكون من الطحين أو الخبز والأرز والبرغل والحبوب والسكر والملح والزيت.

وأوضح أن البرنامج يحاول جلب الأمل ونوعا من الأمن الغذائي في منطقة هي فعلا بحاجة ماسة إلى الدعم، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يواجه صعوبة في تنقل الشاحنات المحملة بالأغذية بسبب الطرق الوعرة والمناورات العسكرية.

وناشد برنامج الأغذية العالمي جميع أطراف النزاع وقف القتال في إدلب والسماح للمواطنين بالحصول على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن وقف إطلاق النار ضرورة ملحة للسماح للطواقم الإنسانية بإنقاذ الأرواح.

// انتهى //

06:06ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج الأغذية العالمي: نجتهد لتقديم المساعدات الغذائية في إدلب رغم تصاعد القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.