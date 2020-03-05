شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء «قبس» والان نبدء بالتفاصيل

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة «قبس»، صباح أمس، الاجتماع الثالث في الدورة الثالثة لمجلس أمناء المؤسسة بقاعة الاجتماعات بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

» دعم وعناية

وفي كلمة لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، رحب فيها بسمو أمير الشرقية، قال: أقدم لكم جزيل الشكر على دعمكم وعنايتكم ورعايتكم لهذه المؤسسة، والتي كانت ولا تزال تمثل دافعا وحافزا لنا ولجميع منسوبي المؤسسة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

» أعضاء جدد

ثم رحب بالعضوين الجديدين في المجلس إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د.صالح بن حميد، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د.أحمد العامري، معبرا عن شكره لمدير جامعة الملك فيصل د.محمد العوهلي، على تعاون الجامعة ودعمها واستضافة هذا الاجتماع، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي ستنتهي فترته قريبا، سائلا الله أن يوفق المجلس القادم لكل خير.

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» مناقشة تقارير

وناقش المجلس التقرير الذي قدمه أمين المجلس الشيخ د.أحمد البوعلي، وتم استعراض توصيات المجلس في اجتماعه الماضي، ثم ناقش التقرير الختامي، ثم قدم مدير جامعة الملك فيصل تقريرا عن كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود.

بعد ذلك، تفضل سمو أمير المنطقة الشرقية بتكريم الرعاة والداعمين وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك نظير ما قدموه من دعم سخي للمؤسسة خلال العام الماضي.

» خبرات بالمجلس

ويضم مجلس الأمناء في عضويته أكثر من ثلاثين عضوا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، من مختلف التخصصات والخبرات؛ لإثراء عمل المؤسسة، ومتابعة تحقيق أهدافها.