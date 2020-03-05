جدران.. وكتابات غير مسؤولة

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ويطيح هذا السلوك السلبي بتناسق ونظافة المدن، ويجعلها غارقة في الفوضى، ولهذه الكتابات تأثيرات على الأطفال، الذين يطالعونها أثناء وجودهم داخل مركبات أولياء أمورهم، أو أثناء تجولهم في تلك الشوارع، خاصةً أن بعض العبارات تكون غير لائقة.
ويعتبر البعض هذا السلوك تفريغا لشحنات سالبة مكبوتة، والتعبير عن بعض الآراء، فيما يرى آخرون ضرورة منح الصغار، والمراهقين، حرية التعبير، ومساعدتهم في النمو الذهني والنفسي، بما لا يدفعهم للإقدام على هذا الفعل.
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