شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث العلاقات التاريخية مع سلطان عمان والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان سلطنة عُمان العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لسلطان عمان خلال استقباله لسموه أمس في مسقط، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي. ‏‎

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وأقام وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان النعماني مأدبة غداء على شرف سمو نائب وزير الدفاع ‏‎والوفد الرسمي المرافق لسموه. ‏‎

وكان سمو الأمير خالد بن سلمان قد وصل سلطنة عمان في وقت سابق صباح أمس، حيث كان في استقباله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. ‏‎

وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء أمس السلطنة عائدا إلى المملكة، وكان في وداع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.