شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع المساعدات الغذائية بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف المشروع لتوزيع 50 ألف سلة غذائية في 11 ولاية بجمهورية السودان، و100 ألف كرتون تمور في جميع الولايات السودانية، بالإضافة إلى النازحين في دولة جنوب السودان على أطراف ولاية الخرطوم وولاية شرق دارفور، لسد احتياجات الأسر الأكثر فقرًا والمتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر.
وأوضح السفير جعفر أن الأسابيع القادمة ستشهد بداية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر توفير سلة الصائم الرمضانية، وإقامة مخيمات صحية عاجلة، كاشفًا عن اعتماد صندوق التنمية السعودي لعدد من المشروعات التعليمية والصحية لتنفيذها في السودان وفقًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وذلك ضمن الدعم السعودي للسودان.
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