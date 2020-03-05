شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين مجلسي الصحة السعودي والخليجي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي أهمية ما تم الاتفاق عليه، للاستفادة من المشاريع المتعلقة بتحديد الأولويات للبحوث في القطاع الصحي، والمشاريع والخبرات المكتسبة في مجالات اقتصاديات الصحة لتحسين مخرجات القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء.
وبين مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل أن أهداف المجلسين التقت في تحقيق أعلى صور التنسيق والتكامل للرقي بالممارسات الصحية في جميع دول مجلس التعاون.
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