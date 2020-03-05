اخبار السعوديه

مذكرة تفاهم بين مجلسي الصحة السعودي والخليجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين مجلسي الصحة السعودي والخليجي والان نبدء بالتفاصيل

وقّع المجلس الصحي السعودي أول أمس مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مجال بناء القدرات البحثية، والعمل على مشروع إقرار السياسات التي تدعم المشاركة بالبيانات وسهولة الحصول عليها للقيام بالأبحاث الصحية، وذلك بحضور عدد من مديري العموم والإدارات في الأمانة العامة للمجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي أهمية ما تم الاتفاق عليه، للاستفادة من المشاريع المتعلقة بتحديد الأولويات للبحوث في القطاع الصحي، والمشاريع والخبرات المكتسبة في مجالات اقتصاديات الصحة لتحسين مخرجات القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء.

وبين مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل أن أهداف المجلسين التقت في تحقيق أعلى صور التنسيق والتكامل للرقي بالممارسات الصحية في جميع دول مجلس التعاون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين مجلسي الصحة السعودي والخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا