اخبار السعوديه

30 ألف كرتون تمور لحضرموت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف كرتون تمور لحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة المكلا أمس 30 ألف كرتون تمور على الأسر المحتاجة، في مدن الشحر والمكلا ورماه وثمود بمحافظة حضرموت، بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، وذلك في إطار مشروع توزيع 3 آلاف طن من التمور في 13 محافظة يمنية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي للشعب اليمني الشقيق في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف كرتون تمور لحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا