شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب شتوية للمحتاجين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
كما واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت تقديم خدماته العلاجية للمرضى، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث نفذ 330 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 131 مريضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر حقائب شتوية للمحتاجين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.