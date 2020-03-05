شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب شتوية للمحتاجين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية غنى الخيرية أول أمس 1216 حقيبة شتوية و2432 بطانية، استفاد منها 1216 عائلة من مختلف الجنسيات في بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية.

كما واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت تقديم خدماته العلاجية للمرضى، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث نفذ 330 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 131 مريضًا.