شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات دولية بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، بالجهود البارزة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة قد عقد لقاءات تشاورية مع عدد من المسؤولين الدوليين، على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني أمس الأول.

وناقش الربيعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، البرامج الطبية والصحية المنفذة بين الجانبين في كل من اليمن وسوريا وبنجلاديش وغيرها من بلدان العالم. وأشاد تيدروس أدهانوم بالشراكة الرائعة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية وعمل المركز المستمر لتحسين الوضع الصحي وإيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين في أنحاء العالم.

واستعرض مع مبعوثة الحكومة البريطانية للهجرة جنيفر تاونسون، جهود المركز لخدمة النازحين والمهجرين في العالم مثل اللاجئين اليمنيين والسوريين واللاجئين الروهينجا في بنجلاديش وماليزيا. ونوهت جنيفر تاونسون بدور المركز الفعال في مجال العمل الإنساني نجدة النازحين والمهجرين.

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وبحث الربيعة مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، البرامج المشتركة بينهما في اليمن وسوريا. وأشاد ديفيد بيزلي بالشراكة المتميزة التي تجمع بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي وسعي الطرفين لتحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج.

ووجه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتو، الشكر للمركز لتقديمه العون والمساعدة للمنظمة في إطار العمل الإغاثي والإنساني في مختلف المواقع، متطلعًا لتعزيز الشراكة المثمرة بين الجانبين.

وبحث الربيعة مع نائب المدير العام للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية د. مايكل كوهيلر، سبل التعاون والتنسيق المشترك بينهما لدعم العمل الإنساني حول العالم. وأشاد كوهيلر بالعمل النوعي المميز لمركز الملك سلمان ودوره في مساعدة المتضررين في اليمن وبقية الدول الأخرى.