شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية؛ لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادا لقرارها القاضي بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا من خارج المملكة، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول الموبوءة.
ويأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار الفيروس؛ لمنع وصوله إلى الحرمين الشريفين، اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.
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