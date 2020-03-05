شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الفحص المخبري على حالات الاشتباه والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر في وزارة الصحة، أن الفحص المخبري يتم للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، أو الحالات التي كانت على اتصال وثيق مع الحالات المصابة، مشيرا إلى أنه يتم وضع الحالة في الحجر الصحي، وعند ظهور الأعراض يتم الفحص المخبري.

وأوضح أنه نظرا لارتفاع التكاليف في الفحص المخبري، فلا يتم إلا للحالات المشتبه بها، ويتم الفحص الأولي عند ظهور الأعراض، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وكتمة في الصدر، أو ضيق تنفس، أو كان المريض قادما من منطقة مرفوضة، أو كان طبيبا أو كادرا صحيا خالط حالة مصابة في المستشفى.

وأشار إلى أنه يتم نصح المشتبه به بالبقاء في عزل منزلي، دون الاختلاط مع أفراد الأسرة، وعند ظهور الأعراض تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة، وفي حال عدم ظهور أي أعراض بعد الـ14 يوما، يتم إنهاء العزل، وتُعتبر الحالة سليمة.

وأكدت وزارة الصحة، أن صحة وسلامة المجتمع من الأولويات القصوى، وأنها تتخذ إجراءات العزل ​فور ثبوت إصابة أي حالة بفيروس «كورونا» المستجد، وتطبيق كافة التوصيات التي طرحها الخبراء، والمنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، الخاصة بفحص كل من يتعامل مع المرضى، وذلك يشمل العاملين في القطاع الطبي.

واعتمدت منظمة الصحة العالمية تعريفا مؤقتا للحالات المصابة بهذا الفيروس؛ لمساعدة العاملين في المجال الطبي على تشخيص الحالات الجديدة من المرضى حول العالم، وتقديم العلاج المناسب لمساعدتهم على الشفاء، ويضم تعريف الحالة معايير لتشخيص المرضى، تتمثل في فحص المريض، واحتمال إصابته بالفيروس، وتأكيد إصابته بها، وهي معايير مبنية على معلومات سريرية ووبائية ومختبرية.