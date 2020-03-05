شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء: يتفق شرعا مع قاعدة دفع الضرر والان نبدء بالتفاصيل
وقالت: إن هذه الإجراءات الاحترازية التي تراجع بشكل مستمر في ضوء المعطيات داخليًا وخارجيًا تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره.
وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الجميع، من مواطنين ومقيمين بالعناية التامة بما تصدره الجهات المسؤولة في المملكة وأخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك التعليمات الطبية؛ مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مصلحة شرعية ظاهرة والتعاون معها من التعاون على البر والتقوى.
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