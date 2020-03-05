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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.
وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.الجزائر وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا الجديد
الجزائر تعلن 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 17 شخصاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.
وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:42 AM
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:24 AM
الصحة الجزائرية قالت إن التحقيق الوبائي مستمر لتحديد هوية المخالطين لهم
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.
وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.
، الجزائر تعلن 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 17 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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