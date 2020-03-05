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نفت مديرية الشؤون الصحية بالباحة وجود حالات كورونا في المنطقة، وأكدت أن المتداول حول مقطع فيديو يخص نقل حالة مصابة من مستشفى المندق غير صحيح.
وقالت في بيان لها: "تود صحة الباحة أن توضح أن ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح، ولا توجد حالات لمرض كورونا الجديد تم اكتشافها في المنطقة".
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 01:42 AM
نفت ما جرى تداوله حول مقطع فيديو عن حالة إصابة مزعومة
نفت مديرية الشؤون الصحية بالباحة وجود حالات كورونا في المنطقة، وأكدت أن المتداول حول مقطع فيديو يخص نقل حالة مصابة من مستشفى المندق غير صحيح.
وقالت في بيان لها: "تود صحة الباحة أن توضح أن ما تضمنه الفيديو المتداول حول نقل حالة كورونا الجديد من مستشفى المندق العام غير صحيح، ولا توجد حالات لمرض كورونا الجديد تم اكتشافها في المنطقة".
، "صحة الباحة" توضح حقيقة فيديو كورونا مستشفى المندق ،
المصدر : الخليج 365
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