أعلنت وزارة الصحة، تأجيل فعالية اليوم الوطني للمشي «امش 30»، التي كانت مقررة غدًا الخميس.
وقالت الوزارة، في بيان عبر «تويتر»، «نقدر الحرص على فعالية اليوم الوطني للمشي (امش 30)، التي سبق إعلانها، وكانت مقررة الخميس ونعلن تأجيل الفعالية».
وعبر منصتها التوعوية «عش بصحة»، كانت الصحة قد نشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو تتضمن نماذج وقصصًا لأشخاص يمارسون المشي بشكل يومي ومستمر، ويتحدثون عن فوائده الصحية، وهو ما يحفِّز الآخرين ويشجعهم على الاستفادة من تجربتهم، ويعزز ممارسة السلوكيات الصحية السليمة.
وأطلقت «الصحة» مؤخرًا، حملة توعوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحت شعار «امش 30»؛ بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ومساعدة أكثر من (500) ألف شخص يعانون الأمراض المزمنة.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل فعاليات اليوم الوطني للمشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.