يتيحه بنك التنمية الاجتماعية.. كيف تستفيد من نظام «الإقراض الإلكتروني»؟

أعلن بنك التنمية الاجتماعيّة، اليوم الأربعاء، أول نظام تصنيف ائتماني للجمعيات والأسر المنتجة المستفيدة من تمويلات محافظ وسطاء التمويل الأصغر.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه على موقع تويتر، إن الهدف منه بناء سجل ائتماني يتيح للعميل منتجات وفرص إضافية، وكذلك لرفع كفاءة الشركاء من جمعيات وجهات ذات علاقة.

ما مميزات نظام الإقراض الإلكتروني؟

وقال بنك التنمية الاجتماعية، خلال مقطع فيديو نشره عبر تويتر، إنه في إطار جهود البنك في تقديم الحلول التقنية لرفع كفاءة الجهات وضمان سلامة العمليات بينها وبين العملاء، أتاح بنك التنمية الاجتماعية لشركائه نظامًا إقراضيًّا إلكترونيًّا.

وأكد بنك الاجتماعية، أن نظام الإقراض الإلكتروني يهدف إلى معالجة عمليات إقراض المستفيدين بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى إدارة المحفظة عن طريق النظام، لضمان حوكمة الأعمال، وتسهيل آلية الصرف والمتابعة وجدولة سدادات المستفيدين.

كما أتاح نظام الإقراض الإلكتروني، خدمات التحقق من خلال الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية؛ لضمان صحة المعلومات، وذلك من خلال:

إنشاء حسابات لموظفي شريك التمويل

إنشاء عقد لتمويل فردي أو جماعي للأسرة المنتجة .

. صرفة دفعة أو دفعات وإنشاء جدول السداد والأقساط للأسرة المنتجة .

. إدخال بيانات الكفيل لعقد التمويل الفردي للأسر المنتجة.

تعديل البيانات الأساسية لشريك التمويل .

. عرض بيانات الأسر المنتجة لموظفي شريك التمويل.

من المستفيدين من نظام التصنيف الائتماني؟

وأكد بنك التنمية الاجتماعية، أنه لن يتوقف عند هذا الحد بل سعى لتأسيس نظام تصنيف ائتماني، يهدف إلى رفع كفاءة شركاء التمويل والمستفيدين، ويتم التصنيف من خلال:

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الفئة الأولى: الأسر المنتجة

ويهدف من خلال تصنيف الأسر المنتجة إلى بناء سجل ائتماني للمستفيد من خلال قياس المؤشرات، ويتيح للمستفيدين منتجات وفرص إضافية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية عمر القرض، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

الفئة الثانية: تصنيف شركاء التمويل

وبحسب بنك التنمية الاجتماعية فإن الهدف من تصنيف شركاء التمويل، إلى رفع كفاءة الشركاء من خلال قياس بعض المؤشرات، وأبرزها التالية:

كفاءة إدارة التحصيل.

تنوع المنتجات

كفاءة تدوير المحفظة.

هل يستحق موظف القطاع الخاص قرضًا دون كفيل حكومي؟

وردًا على تساؤل أحد المواطنين، عما إذا كان موظف قطاع الخاص يستحق قرض بدون كفيل حكومي، قال حساب العناية بالعملاء، عبر تويتر، إنه في حال كان المتقدم غير موظف حكومي فلا بد من إحضار كفيل يكون موظفًا حكوميًّا على رأس العمل، وأن تسمح له التزاماته المسجلة في سمة بالكفالة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء، إنه في حال تعثر المقترض عن السداد، يتم الرفع لجهة عمل الكفيل ليتم الحسم من قبلهم، والتحويل لصالح القرض.