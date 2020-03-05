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تركي بن طلال: مهرجان المشي مناسبة مهمة جدا

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رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أمس، انطلاق الحملة الوطنية للمشي «تحت شعار اِمشِ 30» وذلك في شارع الفن وسط أبها، حيث أعلن أمير المنطقة انطلاق الفعالية بالسير على الأقدام من شارع الفن إلى مدخل قرية المفتاحة، معلنا انطلاق هذه الفعالية الوطنية، وسط حضور كثيف، فيما شاهد كل الفعاليات المصاحبة للحملة، والتي قامت صحة عسير بتنظيمها، وتشمل معارضَ متنوعة من فرق طبية متخصصة، للتعرف على الطرق الصحيحة للمشي، وأطباء متخصصين للنصائح الطبية.

قال أمير عسير، «مهرجان المشي ومناسبة المشي مهمة جدا، اليوم حصلت منطقة عسير على المركز الأول في الشؤون الصحية على مستوى المملكة، وهذا شيء يفرحنا، وفرصة لأنها منطقة كبيرة، ومن أكبر المناطق بالمملكة، ومتعددة الأطراف».

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شائع، أن رعاية أمير منطقة عسير هذه الحملة الوطنية، هو أكبر تشريف وداعم لنجاح هذه الحملة الوطنية. وقال «إنه وبمتابعة وتوجيهات مدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد عايض عسيري، حرصت على الاستعداد من وقت مبكر لهذه المناسبة بكل التجهيزات، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لإقامة هذه المناسبة العزيزة». وأضاف «تستهدف الفعالية جميع الفئات المجتمعية، كما أن الهدف الرئيسي هو رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة المشي، وأهميتها والتي تنبثق من رؤية المملكة 2030 في زيادة رفع متوسط العمر من 74 إلى 80، ورفع نسبة الممارسين للمشي من 17.4% إلى 35%.


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