حرس الحدود بعسير ينقذ 49 طفلا مفقودا

مواقع السباحة
الأمن البحري
أضاف النقيب آل قريشة في محاضرة تحت عنوان «الأمن والسلامة البحرية» على هامش فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مجمع الراشد مول تحت شعار «السلامة أولا» بحضور جموع غفيرة، أن حرس الحدود يواصل جهوده في عمليات السلامة والتوعية بشواطئ عسير البحرية، وتعتبر عمليات البحث والإنقاذ والسلامة من مهام حرس الحدود التي يوليها اهتماما بالغا، خاصة في الفترات التي يكثر فيها المتنزهون على الشواطئ، حيث تتم زيادة الدوريات الساحلية والبحرية، ويقوم رجال حرس الحدود بتنفيذ حملات للسلامة البحرية وتهدف إلى التعريف بأخطار البحر وسبل الوقاية باتباع الإرشادات والتعليمات، حيث يتم توزيع النشرات التوعوية في مناطق التنزه وإقامة معارض تعريفية، كما تشارك وسائل الإعلام المختلفة بالتوعية وإرشادات المتنزهين، وفي نهاية المحاضرة قدم قائد الوحدات البحرية بعسير العقيد أحمد القحطاني العديد من الجوائز والسحوبات للحضور، وتفاعل الجمهور مع أسئلة حرس الحدود حول الشواطئ البحرية.
المواقع المخصصة للسباحة بعسير
الواجهة البحرية بالحريضة 400م
شاطئ رقعا بالقحمة 600م
شاطئ الفهود بالبرك 600م
شاطئ اللفاظ بالسعيدة 600م
الأماكن المخصصة للغوص
شاطئ ذهبان
شاطئ المحاجي بمركز عمق
للحماية من حوادث الغرق على الشاطئ ينصح:
السباحة عند رؤية العلم الأصفر والأزرق والذي يدل على وجود حارس إنقاذ
العلم الأحمر يدل على منع السباحة بها نظرا لارتفاع الأمواج
تجنب السباحة بعد الأكل مباشرة
السباحة بخط موازٍ للشاطئ وعدم الابتعاد كثيرا عنه
ارتداء سترة النجاة عند السباحة وركوب القوارب
عدم السباحة بالقرب من الصخور البحرية
الحذر من المزاح وقت السباحة
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