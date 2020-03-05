حرس الحدود بعسير ينقذ 49 طفلا مفقودا

كشف قائد وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بحرس الحدود في عسير النقيب محمد علي آل قريشة لـ«دوت الخليج»، أن حرس الحدود أنقذ 49 طفلا وطفلة على شواطئ عسير البحرية من بداية العام الحالي، وتم تسليمهم لذويهم، كما قدم مساعدات لحالات اختناق وإصابات على تلك الشواطئ، بالإضافة إلى إنقاذ عائلات وأطفال من الغرق، وانتشال شخصين تعرضا للغرق، مشيرا إلى أن فرق حرس الحدود البحرية تعمل على سلامة مرتادي الشواطئ على مدار الساعة.

مواقع السباحة

الأمن البحري

أضاف النقيب آل قريشة في محاضرة تحت عنوان «الأمن والسلامة البحرية» على هامش فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مجمع الراشد مول تحت شعار «السلامة أولا» بحضور جموع غفيرة، أن حرس الحدود يواصل جهوده في عمليات السلامة والتوعية بشواطئ عسير البحرية، وتعتبر عمليات البحث والإنقاذ والسلامة من مهام حرس الحدود التي يوليها اهتماما بالغا، خاصة في الفترات التي يكثر فيها المتنزهون على الشواطئ، حيث تتم زيادة الدوريات الساحلية والبحرية، ويقوم رجال حرس الحدود بتنفيذ حملات للسلامة البحرية وتهدف إلى التعريف بأخطار البحر وسبل الوقاية باتباع الإرشادات والتعليمات، حيث يتم توزيع النشرات التوعوية في مناطق التنزه وإقامة معارض تعريفية، كما تشارك وسائل الإعلام المختلفة بالتوعية وإرشادات المتنزهين، وفي نهاية المحاضرة قدم قائد الوحدات البحرية بعسير العقيد أحمد القحطاني العديد من الجوائز والسحوبات للحضور، وتفاعل الجمهور مع أسئلة حرس الحدود حول الشواطئ البحرية.

المواقع المخصصة للسباحة بعسير

الواجهة البحرية بالحريضة 400م

شاطئ رقعا بالقحمة 600م

شاطئ الفهود بالبرك 600م

شاطئ اللفاظ بالسعيدة 600م

الأماكن المخصصة للغوص

شاطئ ذهبان

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شاطئ المحاجي بمركز عمق

للحماية من حوادث الغرق على الشاطئ ينصح:

السباحة عند رؤية العلم الأصفر والأزرق والذي يدل على وجود حارس إنقاذ

العلم الأحمر يدل على منع السباحة بها نظرا لارتفاع الأمواج

تجنب السباحة بعد الأكل مباشرة

السباحة بخط موازٍ للشاطئ وعدم الابتعاد كثيرا عنه

ارتداء سترة النجاة عند السباحة وركوب القوارب

عدم السباحة بالقرب من الصخور البحرية

الحذر من المزاح وقت السباحة