

تبوك 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واس

أتاحت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بتبوك والمشاركة في معرض الدفاع المدني بالمنطقة لفريق نبض الحياة التطوعي والذي يعمل تحت مظلة الدفاع المدني استكمال إجراءات التسجيل لأعضائه الجدد من خلال إجراء الفحص الطبي داخل المعرض وتقديم المشورة لهم، ضمن التعاون المجتمعي الذي تنتهجه العيادات إلى جانب الجهود التطوعية لفريق نبض الحياة.

ورحب مدير العيادات الشاملة التخصصية بقوى الأمن بتبوك المقدم محمد حسن الحويطي بهذا التعاون الذي يؤكد ويعزز المسؤولية المجتمعية استناداً إلى أهمية تحقيق التعاون المثمر بين قطاعات الدولة والجهات التطوعية، بما يدعم العمل التطوعي ويعزز المسؤولية المجتمعية, واستناداً إلى أهمية إسهام قطاع الصحة ومؤسساته في خدمة المجتمع وتوعيته بجميع فئاته.

من جهته ثمن قائد فريق نبض الحياة المهندس عبد الرحمن عبد الحفيظ بن نوح هذا التعاون الكبير بين العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة والفريق الذي يأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الخيرية والإدارات الخدمية المختلفة لمواكبة التطور التعاوني، انطلاقًا من دعم واهتمام القيادة الرشيدة بهذا الجانب.

// انتهى //

00:50ت م

0366





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عيادات قوى الأمن بمنطقة تبوك تقدم خدمات مجتمعية لفريق نبض الحياة التطوعي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.