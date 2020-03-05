السعودية اليوم / ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد



واشنطن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

سجّلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ "كوفيد -19".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول حالة وفاة بسبب فيروس الكورونا الأحد الماضي، تعود لرجل في الخمسينيات من عمره في ولاية واشنطن.

وبذلك ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى عشر حالات، بينها تسع حالات في ولاية واشنطن.

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