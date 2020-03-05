السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد إلى 17 إصابة



الجزائر 09 رجب 1441 هجري الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الليلة عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان أن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة عصر اليوم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين.

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