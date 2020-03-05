السعودية اليوم / مدير تعليم البكيرية يكرم 215 طالباً متفوقاً



البكيرية 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

كرم مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم الطلاب المتفوقين "فرسان التفوق" الذي نظمه الإرشاد الطلابي بمدرسة ثانوية البكيرية والبالغ عددهم 215 طالباً، بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور ومنسوبي المدرسة .

وأكد مدير التعليم أهمية دعم المتفوقين والمتميزين في المراحل الدراسية كافة ، واصفًا تكريمهم وتكريم معلميهم بالواجب على جميع أفراد المجتمع تحفيزاً لهم وبثاً لروح التنافس الشريف بينهم.

// انتهى //

23:27ت م

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