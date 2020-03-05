

حائل 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم معسكر طويق للناشئين الذي نفذه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وذلك بمدارس المسارات العالمية بحائل .

وقدم سمو نائب أمير منطقة حائل شكره للقائمين على معسكر طويق للناشئين والجهات المنفذة والمستضيفة على إقامة مثل هذه المشاريع النوعية والحديثة، منوهاً بهذه المشاريع التي تطور من قدرات الجيل الجديد تقنياً .

وتجول سموه في الفصول التعليمية واستمع فيها لشرح مفصل من المدربين عن البرامج التقنية المطروحة للطلاب الناشئين، مختتماً سموه الزيارة بتكريم الجهات المنفذة والمشاركة.

يذكر أن المعسكر التقني ينقسم إلى مسارين وهما مسار برمجة وصناعة الألعاب لعمر (18-14 عاماً) ومسار برمجة الروبوت لعمر (13-9 عاماً) بدورات تقنية مكثفة لبناء قدرات الناشئين .

// انتهى //

23:26ت م

0345





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يزور معسكر طويق للناشئين بمدارس المسارات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.