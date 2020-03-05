السعودية اليوم / المغرب وتركمانستان يوقعان على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات



الرباط 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

وقع المغرب وتركمانستان اليوم بالرباط على ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز علاقات تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

فقد وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره التركماني رشيد ميريدوف على مذكرة تفاهم من أجل إحداث لجنة مختلطة لتسهيل المشاورات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع الطرفان على اتفاق متعلق بحذف التأشيرات لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين البلدين، وذلك بإعفاء حاملي هذه الجوازات على أساس المعاملة بالمثل.

وسطر البلدان خارطة طريق بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين للفترة ما بين 2020-2021، بهدف إرساء مخطط عمل للتعاون الثنائي في السياسة والدبلوماسية والتعاون القانوني والتجارة والاقتصاد والثقافة.

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23:00ت م

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