السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب كورونا



واشنطن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت مدينة لوس أنجلوس الأميركية اليوم حالة طوارئ محلية بعد تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وقالت السلطات الصحية في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا: إن "الحالات الست الجديدة غير مرتبطة بالحالة الأولى التي أعلن عنها في يناير الماضي"، مشيرةً إلى أن كل الحالات الجديدة تعرضت للعدوى من خلال التواصل المباشر وليس من خلال تفشي المرض.

وقالت المسؤولة المحلية في المقاطعة كاثرين بارغر: إن إعلان حالة الطوارئ ليس رد فعل مبني على الهلع، وإنما لتوظف كل أداة تملكها الولاية لمكافحة العدوى.

ويعني إعلان حالة الطوارئ الصحية زيادة في الاستعدادات والجهود لمكافحة الفيروس، وتسمح للمدينة بطلب مساعدة الولاية والمدن الأخرى في حالة استنزاف موارد المدينة.

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22:41ت م

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