، بعد الورش.. إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر تمهيدًا لنقلها إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الجديدة بنقل الورش القديمة ومعارض السيارات، إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.
وكانت أمانة العاصمة قد أغلقت الأسبوع الماضي مجمع الورش القديمة بحي الكعكية تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.
وتقع مدينة السيارات الجديدة التي افتتحها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشهر الماضي، والتي تُعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4.5 ملايين م2؛ على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.
وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات؛ منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.
وتضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية.
مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة معارض السيارات الورش القديمة مدينة السيارات الجديدة
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:52 AM
تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية جنوبي مكةبعد الورش.. إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر تمهيدًا لنقلها إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الجديدة بنقل الورش القديمة ومعارض السيارات، إلى مدينة السيارات الجديدة بالعكيشية.
وكانت أمانة العاصمة قد أغلقت الأسبوع الماضي مجمع الورش القديمة بحي الكعكية تمهيدًا للانتقال إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.
وتقع مدينة السيارات الجديدة التي افتتحها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشهر الماضي، والتي تُعد الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة على مساحة تزيد على 4.5 ملايين م2؛ على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.
وتحوي المدينة مناطق لأنشطة السيارات؛ منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.
وتضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية.
، بعد الورش.. إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الورش.. إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.